Рекорд на Суккот: 1,5 миллиона человек посетили заповедники и национальные парки

Самое оживленное движение было в Тель-Афеке, Кесарии, Масаде, Сахане, Бейт-Говрине и Пальмахиме.

Около 1,5 миллиона путешественников посетили заповедники и национальные парки во время праздника Суккот.

Об этом сообщает издание Walla со ссылкой на Управление природы и парков Израиля.

В этом году во время Суккота зафиксировали впечатляющее увеличение числа путешественников, которые посетили различные объекты наследия. В понедельник, 17 октября, зафиксировано около 100 000 посетителей. Особенно оживленное движение было в Тель-Афеке, Кесарии, Масаде, Сахане, Бейт-Говрине и Пальмахиме.

Ранее мы рассказывали, что в Суккот более 2500 паломников посетили Храмовую гору. Для некоторых из них это было первое восхождение в жизни. Среди паломников были раввины, руководители ешив и особенно множество семей, принявших участие в праздничных паломничествах или молитвах.

Во многих населенных пунктах решили организовать совместную поездку в организованных и субсидируемых автобусах. Некоторые паломники решили устроить прогулки протяженностью до 30 километров вместе со своими детьми, чтобы привить им понятие «паломничества».

Возле входа на гору администрация разместила сукку, где были легкие закуски для паломников. Также она помогла субсидировать транспорт для групп, которые хотели посетить священное место. Более полутысячи евреев прибыли на автобусе из горы Браха, Якира и Кирьят-Арбы. Среди известных деятелей это место посетили депутат Кнессета Итамар Бен Гвир, глава совета Гуш-Эцион Шломо Нааман, профессор Джордан Питерсон и американский медийный деятель Бен Шапиро.

Также «Курсор» сообщал, что правозащитники из Betzalmo вручили по 500 шекелей двум евреям за ритуал Суккот на Храмовой горе.

Помимо этого, стало известно, насколько Израиль готов к последствиям глобального потепления.