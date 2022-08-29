Учебный год вряд ли начнется вовремя — представитель Союза учителей

Дата начала учебного года 1 сентября приближается, но никто не может сказать, вернутся ли школьники за парты.

В интервью Galei Tzahal член администрации Союза учителей Мория Загури выразил пессимизм в отношении того, что учебный год начнется 1 сентября.

«Разрыв между нашим запросом и предложением Минфина по-прежнему огромен. Их проволочки и привели нас к этому. Мы обсуждаем мизерные суммы — это издевательство. Где до сих пор был премьер-министр? здесь разваливается», — сказал Загури.

Ранее министр финансов Авигдор Либерман прокомментировал конфликт между его ведомством и профсоюзом учителей.

«Тот, кто говорит, что спор между Минфином и профсоюзом учителей касается 800 млн шекелей, то ошибается и вводит в заблуждение других», — написал Либерман в своем аккаунте в Twitter.

По словам министра, спор возник из-за того, что 78% израильтян не довольны системой образования.

Либерман отмети: «Вчера в 23:20 я попрощался с переговорными группами профсоюза учителей, министерства образования и министерства финансов с ощущением, что наметился сдвиг и есть добрая воля у всех сторон,».

Министр надеется, что сегодня или завтра вопрос будет решен.

«Это национальный кризис»: министр образования обругала Либермана. Министр образования Ифат Шаша-Битон заявила, что запрос Авигдора Либермана о судебном запрете «доказывает», что он не хочет сделки.

Кроме этого, учителя старших классов пригрозили присоединиться к забастовке. Организация учителей средних школ присоединится к забастовке учителей 1 сентября, если Минфин быстро не разрешит переговоры.

Как ранее писал Курсор, Либерман выступил с требованием наложить запрет на забастовку учителей, чтобы предотвратить срыв учебного процесса.

Наша редакция также писала о том, почему переговоры минфина и учителей прервались.

Шаша-Битон заявила, что Минфин виноват в споре с Союзом учителей. Министр образования Ифат Шаша-Битон обвинил Министерство финансов в нежелании прийти к соглашению с Союзом учителей по поводу повышения заработной платы учителей по всей стране.

Напомним, что Либерман призвал Лапида отказаться от вмешательства в переговоры с учителями.