10 тысяч израильтян совершат паломничество в Умань, несмотря на войну в Украине

В Умани уже находится более 2 000 израильтян, несмотря на суровые предупреждения со стороны официальных лиц Израиля и Украины.

Вопреки нескольким предупреждениям израильских и украинских официальных лиц, ожидается, что на этой неделе в Украину прилетят от 7 000 до 10 000 израильтян, чтобы принять участие в ежегодном паломничестве в Умань, сообщает KAN News.

В сообщении также отмечается, что по состоянию на воскресенье в Умани уже находится более 2 000 израильтян.

Израильские источники сообщили KAN News, что ситуация в Умани «в настоящее время представляет реальную угрозу жизни» еврейских паломников. Ранее в сентябре МИД заявил, что всем израильтянам следует воздержаться от поездок в Умань в этом году.

«Взрывоопасная ситуация с безопасностью включает в себя опасность бомбардировок с воздуха или ракетных обстрелов гражданских районов, в том числе в центре и на западе страны, что представляет реальную и непосредственную опасность для жизни», — говорится в заявлении министерства, в котором содержится призыв к израильтянам в Украине немедленно покинуть страну.

Ранее Украина заявляла, что не сможет обеспечить безопасность паломников из -за продолжающегося вторжения россии* в страну.

«Приближается Рош ха-Шана, и что бы мы ни говорили, ортодоксальные евреи снова попытаются попасть в Умань. Мы понимаем вашу готовность отправиться в Умань и приветствуем вашу поддержку Украины, но сейчас неподходящее время. Мы не можем гарантировать вашу безопасность», — заявил в прошлом месяце посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Корнийчук также воспользовался возможностью, чтобы призвать правительство Израиля вмешаться вместе с Украиной, чтобы «предотвратить массовые убийства людей, которые могут произойти».

Каждый год десятки тысяч израильтян приезжают в Умань, чтобы помолиться в Рош ха-Шана на могиле ребе Нахмана из Брацлава. В прошлом году в Умань приехало более 30 000 брацлавских хасидов – в основном из Израиля, а также из США, Великобритании и Франции.

Ранее Курсор писал, что россия заявила, что не может гарантировать безопасность евреев в Умани. Ожидается, что тысячи людей попытаются совершить ежегодное паломничество в Умань на Рош ха-Шана, несмотря на предупреждения Израиля, Украины.

Курсор сообщал, что в мид рф высказались касаемо возможных ракетных обстрелов еврейских паломников в Умани. Пресс-секретарь мид россии мария захарова заявила, что кремль не намерен обстреливать ракетами еврейских паломников, посещающих украинский город Умань во время Рош ха-Шана.

Недавно заместитель председателя СНБ и глава отдела по борьбе с терроризмом бригадный генерал (в отставке) Ицик Бар призвал всех паломников воздержаться от ранее упомянутой поездки.

Курсор писал, что в Умани к Рош ха-Шана для паломников-хасидов подготовили более 20 укрытий, переоборудованных из подвалов. У самого места празднований располагается специальное укрытие, куда могут поместиться 2-2,5 тысяч человек.

Также Курсор сообщал, что в преддверии Рош ха-Шана Украина усилила меры безопасности и провела отработку действий в случае нестандартных ситуаций. К учениям привлекли полицию, Нацгвардию, МЧС и специальные подразделения всех органов экстренной помощи.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!