Религиозный сионизм: с января в Закон о возвращении будут внесены поправки о внуках

Согласно коалиционному соглашению, в следующем году в Кнессете рассмотрят поправки касательно внуков в Законе о возвращении.

Партия «Религиозный сионизм» озвучила итоговые коалиционные соглашения с «Ликудом», которые включают «законодательные поправки в свете трудностей и лазеек, созданных ​​статьей о внуках Закона о возвращении».

Закон о возвращении позволит людям, имеющим одного или нескольких бабушек и дедушек-евреев, а также их супругам право переехать в Израиль и получить израильское гражданство.

По первоначальной версии закона в июле 1950 года было: «Каждый еврей имеет право приехать в эту страну». Но до внесения поправок в закон в 1970 году было непонятно, «кто такой еврей?».

С 1970 года измененный Закон о возвращении применяется к следующим группам:

кто родился евреем по православному толкованию и имеет еврейскую мать;

у кого еврейское происхождение — еврей по отцу или деду;

обращенные в иудаизм.

Важное примечание: евреи, перешедшие в другую религию, не подпадают под действие Закона о возвращении, даже если согласно Галахе они остаются евреями.

Согласно коалиционному соглашению между «Ликудом» и «Религиозным сионизмом», не позднее 31 марта 2022 года будут внесены поправки во второй пункт, позволяющий нееврею, чей дед был евреем, совершить алию и пользоваться всеми льготами, предоставляемыми евреям.

При этом недавно в интервью американской сети NBC назначенный премьер-министр Нетаниягу настаивал на том, что пункт о внуках не изменится, но признал, что согласился обсудить его. «Будет долгая и глубокая дискуссия, но я сомневаюсь, что будут какие-то изменения», — сказал Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что Смотрич настаивает на внесении поправки в Закон о возвращении.

Позже мы информировали о скандале вокруг Закона о возвращении: что задумали ультраортодоксальные партии.