Репатриант из Молдовы обвинен в жестоком убийстве своей бабушки

В Хайфский окружной суд подано обвинительное заключение против 23-летнего репатрианта из Молдовы.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что в 2018 году подозреваемый проживал в Пардес-Хане со своей бабушкой и хотел уехать обратно в Молдову. Та его не пускала и он подозревал, что она спрячет вещи и паспорт.

Мужчина решил ударить 62-летнюю женщину, чтобы она потеряла сознание, и в это время убежать. Он так и сделал 13 марта 2018 года, когда бабушка прилегла на диван. Когда она закричала, он попытался придушить родственницу, потом ударил ее по голове бутылкой, взял на кухне нож и нанес ей 19 ударов.

После этого он закрыл убитую одеялами, подушками и другими вещами, собрался и уехал в Молдову.

Через четыре года он решил, что опасность миновала и решил вернуться в Израиль. 21 октября его задержали в аэропорту Бен-Гурион.

Как сообщал Курсор, в Верхней Галилее 60-летняя женщина была найдена мертвой со следами ножевых ранений в собственном доме в Айн-аль-Асаде. Ее муж, который находится вне подозрений, вызвал экстренные службы. Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Начато расследование.

Ранее Курсор писал о том, что в конце октября в питомнике растений рядом с городом Калькилья в Самарии было найдено тело 18-летнего подростка с пулевыми ранениями головы. Общественная телекомпания «Кан» опознала жертву как Мустафу Мутлака, жителя израильского города Джальджулия, недалеко от центрального города Кфар-Саба.

Также Курсор информировал о том, что солдат Армии обороны Израиля, случайно застреливший своего товарища на военной базе в Иорданской долине в прошлом году, был приговорен к 26 месяцам тюремного заключения военным судом.