В Галилее убита 60-летняя женщина

В Верхней Галилее 60-летняя женщина была найдена мертвой со следами ножевых ранений в собственном доме в Айн-аль-Асаде.

Об этом сообщает Israel Info.

Согласно сообщению, ее муж, который находится вне подозрений, вызвал экстренные службы. Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Начато расследование.

Сообщение об инциденте поступило в центр MDA в 9:28. Медики и парамедики сообщили, что обнаружили женщину без признаков жизни и констатировали ее смерть.

Как сообщал Курсор, в конце октября в питомнике растений рядом с городом Калькилья в Самарии было найдено тело 18-летнего подростка с пулевыми ранениями головы. Общественная телекомпания «Кан» опознала жертву как Мустафу Мутлака, жителя израильского города Джальджулия, недалеко от центрального города Кфар-Саба.

Полиция заявила, что начала расследование предполагаемого убийства после того, как их вызвали на место происшествия.

«Исходя из найденных на данный момент доказательств, кажется, что это событие, скорее всего, было преступным», — говорится в заявлении полиции, в котором указывается, что оно не было мотивировано терроризмом.

Также Курсор информировал о том, что солдат Армии обороны Израиля, случайно застреливший своего товарища на военной базе в Иорданской долине в прошлом году, был приговорен к 26 месяцам тюремного заключения военным судом.