Жестокое убийство подростка в Самарии: озвучены первые подробности

В арабских общинах в последние годы наблюдается всплеск насилия на фоне роста организованной преступности и распространения незаконного оружия.

Тело 18-летнего подростка с пулевыми ранениями головы было найдено в питомнике растений рядом с городом Калькилья в Самарии в среду утром.

Общественная телекомпания «Кан» опознала жертву как Мустафу Мутлака, жителя израильского города Джальджулия, недалеко от центрального города Кфар-Саба.

Полиция заявила, что начала расследование предполагаемого убийства после того, как их вызвали на место происшествия.

«Исходя из найденных на данный момент доказательств, кажется, что это событие, скорее всего, было преступным», — говорится в заявлении полиции, в котором указывается, что оно не было мотивировано терроризмом. Следствие продолжается.

Согласно Инициативам Авраама, отслеживающим насилие в арабском сообществе, с начала года до 11 октября в Израиле в результате убийств было убито 89 арабов.

В арабских общинах в последние годы наблюдается всплеск насилия на фоне роста организованной преступности и распространения незаконного оружия.

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