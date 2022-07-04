Рецессия в экономике Израиля: бизнес сократил объемы производства на 20-25 процентов

Представители бизнеса обеспокоены сокращением производства почти на четверть от привычных норм. Отмечаются высокие риски рецессии в экономике. В понедельник ожидается увеличение процентной ставки на 0,50%.

В экономике повысились риски возникновения рецессии — спада производства или замедления темпов экономического роста. Во многих городах владельцы бизнеса с беспокойством и опасением сообщают о возможности рецессии и снижении объема деятельности на 20-25%.

Об этом информировал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

В связи с этим власти принимают экономические меры для регулирования экономики. Ожидается, что Банк Израиля объявит сегодня о третьем подряд повышении учетной ставки, что ударит по тем, по тем у кого машканты (ипотека), ссуды и кредиты.

Эти меры принимается на фоне роста инфляции, на которую прежде всего влияет увеличивающийся разрыв в курсе доллара и напряженная ситуация на рынке труда.

«Курсор» ранее сообщал, что Банк Израиля планирует в понедельник повысить процентную ставку на 50 пунктов. Рекордное увеличение инфляции на фоне напряженной ситуации на рынке труда вынуждают Банк Израиля в третий раз за год ввести повышение основной процентной ставки. Ожидается, что в июле ее повысят на 0,50%, а в следующем году ставки достигнут уровня в 3%.

Также мы информировали, что падение шекеля по отношению к доллару продолжается. Шекель колеблется около порога 3,50 шекеля за доллар впервые с мая 2020 года, поскольку фондовые рынки резко падают.