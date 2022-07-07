Резко выросло число палестинских арабов, убитых в Иудее и Самарии

Солдаты стреляют только в обстоятельствах, когда не остается другого выхода. Правила открытия огня не смягчались в последнее время.

С начала года на территории Иудеи и Самарии от пуль солдат ЦАХАЛа погибли 66 палестинских арабов. Важно, что за 2021 год погибли 77 палестинских арабов, а потому командование обеспокоено.

Об этом пишет издание Walla.

Пресс-служба сообщает, что в Армии обороны Израиля действуют строгие правила открытия огня. Солдатам разрешено стрелять боевыми патронами только в том случае, если исчерпаны другие средства. Если же палестинский араб все-таки гибнет, то его смерть расследуется в обязательном порядке.

На закрытых совещаниях глава минобороны Бени Ганц высказывает немало критики в адрес начальника Генштаба Авива Кохави по поводу смертей палестинских арабов. Однако высокопоставленные офицеры утверждают, что правила открытия огня для солдат не менялись.

«Рост числа убитых объясняется тем, что нарастает накал беспорядков в Иудее и Самарии», — пояснили они.

Предполагается, что эта тема всплывет во время встречи представителей администрации ПА с американским президентом Джо Байденом.

Ранее наш сайт сообщал, что кандидат на пост главы ЦАХАЛа предлагает активизировать убийства иранских чиновников.

Еще напомним, что ХАМАС пытался взломать телефоны солдат ЦАХАЛа.