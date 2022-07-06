ХАМАС пытался взломать телефоны солдат ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС пытался установить шпионское ПО на сотовые телефоны израильских солдат через поддельные учетные записи в социальных сетях.

Об этом сообщает Israel Hayom.

В заявлении военных говорится, что оперативники террористической группы попытаются начать беседы с израильскими военнослужащими на различные темы, от футбола до свиданий. Как только контакт был установлен, операторы учетных записей пытались убедить солдат загрузить вирус на свои устройства, замаскированный под приложение с головоломками.

«Эти профили связались с обслуживающим персоналом, чтобы создать связи, которые позволили бы им сделать следующий шаг и соблазнить их на загрузку игрового приложения, которое оказалось вредоносным средством атаки», — сказал старший офицер военной разведки Отдела безопасности.

В последние годы ХАМАС предпринимал неоднократные попытки найти способы сбора военной информации о солдатах ЦАХАЛа. Эти усилия включали попытки наладить романтические отношения с солдатами, используя поддельные профили молодых женщин.

ЦАХАЛ работает с другими службами безопасности, чтобы помешать этим усилиям. Генеральный штаб ЦАХАЛа недавно открыл центр мониторинга в подразделении информационной безопасности вооруженных сил. Центр отвечает за обнаружение и выявление различных угроз для солдат и имущества ЦАХАЛа с использованием передовых технологических инструментов в киберпространстве.

Ранее Курсор писал, что ХАМАС снова угрожает Израилю: Мы похитим еще больше солдат. Заместитель лидера ХАМАСа заявил, что самая большая слабость Израиля — это потеря внутренней веры в свою способность выжить.

Наша редакция писала, что отец израильтянина, задержанного ХАМАСом, выступил с важным призывом. Отвечая на заявление террористической группировки об ухудшении здоровья его сына и предложение по обмену, Шаабан ас-Сайед сказал, что любая сделка с ХАМАСом должна касаться всех пленников, а не только его сына.

СМИ: ХАМАС может обменять пленного израильтянина на больных заключенных-террористов. Израильтянин Ас-Саида удерживают в Газе с апреля 2015 года, когда он сам проник на территорию сектора. Родные сообщали, что у молодого человека было психическое расстройство.

Напомним, вчера арабская террористическая организация ХАМАС сообщила об ухудшении состояния здоровья одного из израильтян, удерживаемых в плену террористами.