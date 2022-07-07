Солдат ЦАХАЛа подозревается в мародерстве во время операции в Хевроне

Данные солдата не разрешены к публикации. Подробности того преступления, в котором он подозревается, также не приводятся. Солдат передан в следственные органы.

Солдат ЦАХАЛа был арестован военной полицией по подозрению в хищении имущества палестинских арабов во время операции в Хевроне. Тогда солдаты задержали подозреваемого в террористической деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Важно, что данные солдата засекречены. Подробности преступления также не указываются. Задержанного передали следственным органам.

Военный суд продлил срок его содержания под стражей до 11 июля, когда должно быть завершено расследование.

Ранее наш сайт сообщал, что кандидат на пост главы ЦАХАЛа предлагает активизировать убийства иранских чиновников. Эяль Замир, один из ведущих кандидатов на пост следующего главы израильских вооруженных сил, в своем объемном докладе предупредил, что Ирану удалось создать значительный плацдарм в Сирии, и призвал к увеличению числа убийств иранских военных чиновников для пресечения этих усилий.

Кроме того, Курсор писал, что ЦАХАЛ провел новые аресты возле Рамаллы. Военные заявили, что 14 человек были задержаны в Сильваде, недалеко от Рамаллы. На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлены несколько мужчин с завязанными глазами, которых израильские войска сопровождают по улице в деревне.

Еще напомним, что ХАМАС пытался взломать телефоны солдат ЦАХАЛа.