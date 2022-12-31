Резолюция ООН об оценке «оккупации» и «аннексии» Израиля: какими будут последствия

Речь идет о создании нарратива на международной арене, что может посодействовать организациям, выступающим против Израиля.

Принятое в субботу, 31 декабря, на Генассамблее ООН решение, согласно которому суд в Гааге рассмотрит «продолжающуюся израильскую оккупацию», может стать очень проблематичным для Израиля и других стран.

Об этом говорится в материале портала Mako.

Отмечается, что после данного решения Гаагский трибунал сформулирует мнение о правовых последствиях «продолжающейся израильской оккупации и продолжающегося нарушения права палестинского народа на самоопределение». То есть решение в основном ориентировано на сохранение нынешней ситуации на территориях, и на то, что на практике это уже не «временная» ситуация.

«Это не Уголовный суд в Гааге, который мы знаем из других контекстов, а Международный суд. То есть практические последствия не заключаются в аресте высокопоставленных израильских чиновников в целях расследования, и заключение суда также не является обязывающим приговором», — пишет издание.

По мнению журналистов, это решение может иметь огромные последствия. Во-первых, речь идет о создании нарратива на международной арене, что может посодействовать организациям, выступающим против Израиля, таким как BDS. Во-вторых, соответствующее решение пользуется международным авторитетом, и по нему действуют многие страны и организации.

«То есть, хотя заключение не является обязывающим, если будет установлено, что Израиль является незаконным оккупантом, этим определением смогут воспользоваться различные страны и организации, и это может повлиять на отношения с Израилем», — резюмирует СМИ.

Как сообщал Курсор, Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой содержится просьба к Международному Суду дать оценку израильско-палестинскому конфликту, израильской «аннексии» и «правовому статусу оккупации».

Резолюцию, предложенную палестинцами, приняли 87 голосами против 26 при 53 воздержавшихся. Она озаглавлена ​​«Практика Израиля и поселенческая деятельность, затрагивающая права палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях» и призывает Международный Суд в Гааге «срочно вынести консультативное заключение» в отношении «продолжающейся израильской оккупации, создания поселений и аннексии».

Также Курсор сообщал, что ПА призывает мир «отвергнуть любые сделки» с новым правительством Нетаниягу.