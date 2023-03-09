Резонанс вокруг рейса Нетаниягу: в канцелярии премьер-министра озвучили заявление

Конвой против судебных реформ заблокировал въезд в аэропорт Бен-Гурион перед поездкой Нетаниягу.

Рейс премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Рим отложен на час до 14:00.

В канцелярии премьер-министра сказали, что рейс отложили из-за встречи Нетаниягу с министром обороны США Ллойдом Остином, который был вынужден изменить график своего визита в Израиль из-за протестов против судебной реформы.

Вместо того, чтобы встречаться с израильскими официальными лицами в Иерусалиме или в министерстве обороны в Тель-Авиве, встречи Остина будут проходить в штаб-квартире Israel Aerospace Industries, расположенной рядом с аэропортом.

Сообщается, что у въезда в аэропорт большие пробки, так как колонна протестующих блокирует территорию.

Лидеры протестов специально призвали демонстрантов перекрыть дороги вокруг аэропорта Бен-Гурион, когда Нетаниягу и его жена должны будут вылететь в Италию.

Также сообщается, что, учитывая тот факт, что протестующие перекрыли дорогу в аэропорт, премьер-министра Нетаниягу доставит туда специально прибывший вертолет.

Кроме того, прямо сейчас конная полиция блокирует протестующих возле шоссе Аялон в Тель-Авиве.

Полиция и крайне правый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пообещали предотвратить блокирование главной магистрали.

Десятки тысяч протестующих маршируют по Тель-Авиву и по всей стране, чтобы выразить протест против плана правительства по нейтрализации судебной системы.

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Напомним, что более тысячи высокопоставленных «ликудовцев» выступили с первым публичным заявлением касаемо судебных реформ.