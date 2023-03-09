Более тысячи высокопоставленных «ликудовцев» выступили с первым публичным заявлением касаемо судебных реформ

Более тысячи высокопоставленных членов партии «Ликуд» подписали петицию в поддержку пересмотра судебной системы.

В своем первом публичном заявлении после десяти недель протеста более 1000 высокопоставленных членов партии «Ликуд» подписали петицию в поддержку плана коалиции по пересмотру судебной системы.

В петиции они назвали предложение об усилении политической власти за счет судебной называется «исторической возможностью восстановить нарушенный баланс» между ветвями власти.

Подписавшиеся являются членами Центрального комитета «Ликуда», насчитывающего почти 4000 человек, а также руководителями партийных отделений.

Отметим, что центральный комитет «Ликуда» играет роль во внутрипартийных процессах принятия решений.

В то время, как страну сегодня охватили широкомасштабные акции протеста, вызвавшие на улицу десятки тысяч израильтян, чтобы продемонстрировать свое несогласие с усилиями коалиции по судебным реформам, петиция призывает к продолжению капитальной перестройки судебной системы.

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