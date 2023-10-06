Резонансное ДТП к югу от Нетании — раскрыты личности жертв

В результате ДТП умер отец пятерых детей.

Утром на шоссе номер 2, к югу от Нетании, на перекрестке Удим, легковая машина сбила пешехода и мотоциклиста. Двое мужчин получили смертельные травмы и погибли на месте. Прибывшие медики констатировали их смерть.

Водитель автомобиля вначале остановился, но он даже не попытался оказать помощь жертвам. В полиции заявили, что после того, как он насмерть сбил мотоциклиста и пешехода, водитель-нарушитель, житель Нетании в возрасте 30 лет, угнал грузовик у водителя, который остановился на месте, чтобы помочь пострадавшим в аварии, и скрылся.

Полиция нашла сбежавшего водителя по номерному знаку автомобиля, который он оставил на месте происшествия, и арестовала его в его доме в Нетании. Полиция запросила суд о продлении срока его содержания под стражей.

Стало известно, что погибший мотоциклист —это Эял Иегуда (46 лет) из Герцлии. Эял был отцом пятерых детей.

אייל יהודה, בן 46 אב לחמישה, נהרג בתאונת הפגע וברח הבוקר בכביש החוף: "היית אבא מדהים לילדים שלך, איך אפשר להכיל אובדן בגיל כל כך צעיר?"@yonatanraveh11 pic.twitter.com/QdIxE3jasw — כאן חדשות (@kann_news) October 6, 2023

Вторая жертва — это Моше Маор бен Давид. Он погиб на глазах у своей матери. «Я была с ним возле моста, его сбила машина. Водитель убил моего ребенка на моих глазах, а потом подошел ко мне и сказал «успокоиться». Он затем сбежал, а я осталась здесь с двумя телами. То, что с нами случилось, это ужасно. Маор был хорошим мальчиком, богобоязненным, умным», — сказала мать.

Напомним, что сегодня скончался мужчина, пострадавший в результате ДТП в Нетании в среду.

Курсор ранее писал, что невеста получила письмо от умершего 20 лет назад отца – трогательная история.