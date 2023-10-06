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Резонансное ДТП к югу от Нетании — раскрыты личности жертв

19:56, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: depositphotos.com
В результате ДТП умер отец пятерых детей.

Утром на шоссе номер 2, к югу от Нетании, на перекрестке Удим, легковая машина сбила пешехода и мотоциклиста. Двое мужчин получили смертельные травмы и погибли на месте. Прибывшие медики констатировали их смерть.

Водитель автомобиля вначале остановился, но он даже не попытался оказать помощь жертвам. В полиции заявили, что после того, как он насмерть сбил мотоциклиста и пешехода, водитель-нарушитель, житель Нетании в возрасте 30 лет, угнал грузовик у водителя, который остановился на месте, чтобы помочь пострадавшим в аварии, и скрылся.

Полиция нашла сбежавшего водителя по номерному знаку автомобиля, который он оставил на месте происшествия, и арестовала его в его доме в Нетании. Полиция запросила суд о продлении срока его содержания под стражей.

Стало известно, что погибший мотоциклист —это Эял Иегуда (46 лет) из Герцлии. Эял был отцом пятерых детей.

Вторая жертва — это Моше Маор бен Давид. Он погиб на глазах у своей матери. «Я была с ним возле моста, его сбила машина. Водитель убил моего ребенка на моих глазах, а потом подошел ко мне и сказал «успокоиться». Он затем сбежал, а я осталась здесь с двумя телами. То, что с нами случилось, это ужасно. Маор был хорошим мальчиком, богобоязненным, умным», — сказала мать.

Напомним, что сегодня скончался мужчина, пострадавший в результате ДТП в Нетании в среду.

Курсор ранее писал, что невеста получила письмо от умершего 20 лет назад отца – трогательная история. 

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