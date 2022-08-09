Результаты праймериз в Аводе: Омер Бар-Лев на непроходном 9-ом месте

Члены партии не высказали доверия двум министрам: министр по делам диаспор Нахман Шай и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев оказались на непроходных местах.

Завершились праймериз в партии Авода, которые проходили сегодня, 9 августа.

Об этом сообщил канал Израильские трудовыебудни.

Ожидаемо лидирует Мейрав Михаэли, за ней — Наама Лазими.

По итогам голосования, члены партии отправили двух действующих министров в политическое забвение это: министр по делам диаспор Нахман Шай получил почетное 17-ое место, а министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев на непроходном 9-ом.

Даже собственные избиратели партии не сильно оценили работу этих министров. Если они в ближайшее время не выберут для себя другие партии, то для них политическая карьера окончена.

«Курсор» писал, что Либерман направил письмо с просьбой о помощи в американские и европейские торговые комиссии. Министр финансов подчеркнул высокие цены, которые поступают к импортерам в Израиле, и попросил облегчить условия параллельного импорта.

Мы сообщали ранее, что Авода завершила голосование: ждем результаты. Праймериз в партии Авода завершилось. Результаты опубликуют в ближайшее время. Избирательные участки были установлены в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве. Остальные члены партии голосовали онлайн.

Наш сайт сообщал слова Ганца: Израиль достиг своих главных целей в операции «Рассвет». Министр обороны Бенни Ганц выступая на пресс-конференции назвал три четкие цели, которых Израиль достиг в ходе операции «Breaking Dawn».