Авода завершила голосование: ждем результаты

Праймериз в партии Авода завершилось. Результаты опубликуют в ближайшее время. Избирательные участки были установлены в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве. Остальные члены партии голосовали онлайн.

Завершилось голосование на праймериз в партии Авода.

Известно, что выдвигали свои кандидатуры 33 человека. В голосовании должны были принять участие около 40 тысяч членов партии.

Голосование проходило в онлайн-режиме: с помощью компьютеров и телефонов.

Личное голосование было возможно только в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве, где находились избирательные участки.

Результаты огласят после подсчета голосов. Это должно произойти в ближайшее время.

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