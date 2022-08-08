Ганц: Израиль достиг своих главных целей в операции «Рассвет»

Министр обороны Бенни Ганц выступая на пресс-конференции назвал три четкие цели, которых Израиль достиг в ходе операции «Breaking Dawn».

Министр обороны Бенни Ганц, выступая на совместной пресс-конференции после премьер-министра Яира Лапида, сформулировал три четкие цели, которых Израиль достиг в ходе операции «Breaking Dawn»: устранение «непосредственной угрозы» для жителей приграничного района Газы, «сохранение оперативной свободы действий» и сохранение сдерживания против врагов, угрожающих гражданам и суверенитету Израиля.

«В будущем, в случае необходимости, мы будем наносить упреждающие удары для защиты граждан Израиля, его суверенитета и инфраструктуры. Это касается каждого фронта, от Тегерана [Иран] до Хан-Юниса [Газа]», — добавил министр обороны.

«Курсор» писал ранее, что 5 августа ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист Тайсир Джабари был ювелирно ликвидирован прямо у себя в квартире.

Еще мы писали, что Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв до 25 тысяч военнослужащих резерва, если это потребуется.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовало видео авиаудара по квартире в секторе Газа, в результате которого погиб высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. В заявлении ЦАХАЛа добавляется, что 10 боевиков ПИД, направлявшихся для совершения ПТРК или снайперской атаки на границе, были поражены.