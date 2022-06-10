Роберт Дауни-младший опубликовал послание израильтянам

Известный киноактёр Роберт Дауни-младший опубликовал неожиданное послание, которое его фанаты должны передать друг другу. Послание «Ам Исраэль Хай — Народ Израиля Жив».

Об этом пишет Израиль Медиа Архив.

Курсор ранее писал, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя. Джохара Канифс, дочь заместителя мэра Фараджа Канифса, погибла прошлой ночью, когда ее машина взорвалась. Об этом сегодня высказался мэр города Шефарам Урсан Ясин.