Роберт Дауни-младший опубликовал послание израильтянам

Известный киноактёр Роберт Дауни-младший опубликовал неожиданное послание, которое его фанаты должны передать друг другу. Послание «Ам Исраэль Хай — Народ Израиля Жив».
Об этом пишет.
Курсор ранее писал, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя. Джохара Канифс, дочь заместителя мэра Фараджа Канифса, погибла прошлой ночью, когда ее машина взорвалась. Об этом сегодня высказался мэр города Шефарам Урсан Ясин.
Также сообщали, что США, Великобритания, Франция и Германия стремятся осудить Иран в МАГАТЭ. В совместном заявлении для Совета управляющих МАГАТЭ, который собирается на этой неделе, Великобритания, Франция и Германия заявили, что они настоятельно призывают Иран прекратить эскалацию своей ядерной программы и срочно заключить обсуждаемую сделку.