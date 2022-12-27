Родителей из Петах-Тиквы подозревают в нанесении травм маленькому сыну

Сотрудники полиции в Петах-Тикве арестовали родителей двухлетнего ребенка после того, как получили сообщение из местного медицинского учреждения, что у мальчика серьезные травмы, которые могли быть нанесены умышленно.

Об этом пишет издание «Детали».

Согласно отчету медиков, 20-летние родители привезли маленького сына в больницу «Шнайдер», отметив, что ребенок получил травмы случайно. Но после осмотра у врачей возникли подозрения, что побои нанесены умышленно, поэтому они уведомили полицию. После этого было начато расследование.

Сегодня, 27 декабря, полиция потребовала оставить задержанных под стражей до конца разбирательства. Ребенок пока остается в больнице, по окончании лечения его передадут под опеку социальных служб.

«Курсор» писал ранее, что в среду, 21 декабря, в Бней-Браке с маленьким ребенком произошел несчастный случай, он выпал из своей квартиры и получил серьезную травму.

Еще мы писали, что 22 декабря, в Араве во время семейной прогулки с шестилетним ребенком произошел несчастный случай. Он получил серьезную травму и доставлен в больницу.

Напомним, что в в Нес-Ционе серьезно травмировалась трехлетняя девочка. Она была доставлена в медицинское учреждение. Инцидент произошел на улице Моше Лерер. Ребенок получил удар по голове металлической створкой ворот. В результате ЧП девочка скончалась.