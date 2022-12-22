Шестилетний ребенок упал в русло реки во время прогулки по Араве

В четверг, 22 декабря, в Араве во время семейной прогулки с шестилетним ребенком произошел несчастный случай. Он получил серьезную травму и доставлен в больницу.

Об этом сообщает издание Maariv.

Мальчик упал с большой высоты в русло небольшой речки Цафит и получил черепно-мозговую травму. На место инцидента был отправлен вертолет МАДА. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение «Сорока» в Беэр-Шеве, врачи квалифицировали его состояние как средней степени тяжести.

Обстоятельства инцидента выясняются.

«Курсор» писал ранее, что 21 декабря, в Бней-Браке с маленьким ребенком произошел несчастный случай, он выпал из своей квартиры и получил серьезную травму. Инцидент случился на улице Шефат Эмет.

Еще мы писали, что в Нес-Ционе серьезно травмировалась трехлетняя девочка. Она была доставлена в медицинское учреждение. Инцидент произошел на улице Моше Лерер. Ребенок получил удар по голове металлической створкой ворот. В результате ЧП девочка скончалась.

Напомним, что чрезвычайное происшествие случилось в Тель-Авиве в парке Яркон. Там детская коляска с полуторагодовалым ребенком случайно покатилась и оказалась в пруду.

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