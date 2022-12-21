В Бней-Браке с годовалым ребенком произошел несчастный случай

Его с травмой госпитализировали в больницу «Шнайдер».

В среду, 21 декабря, в Бней-Браке с маленьким ребенком произошел несчастный случай, он выпал из своей квартиры и получил серьезную травму.

Об этом сообщает 7kanal.

Инцидент случился на улице Шефат Эмет. На место ЧП приехали парамедики службы «Маген Давид Адом». Они оказали годовалому ребенку первую помощь, а после госпитализировали его в медицинское учреждение «Шнайдер» в Петах-Тиве. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

«Курсор» писал ранее, что в Нес-Ционе серьезно травмировалась трехлетняя девочка. Она доставлена в медицинское учреждение. Инцидент произошел на улице Моше Лерер. Ребенок получил удар по голове металлической створкой ворот. В результате ЧП девочка скончалась.

Еще мы писали, что емкость с кипящей водой перевернулась на двухлетнего мальчика в Бней-Браке. Прибывшие медики оказали ему первую помощь и эвакуировали в больницу с ожогами первой и второй степени.