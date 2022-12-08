В Нес-Ционе с трехлетней девочкой произошел несчастный случай

В четверг, 8 декабря, в Нес-Ционе серьезно травмировалась трехлетняя девочка. Она доставлена в медицинское учреждение.

Об этом сообщает издание Maariv.

Инцидент произошел на улице Моше Лерер. Ребенок получил удар по голове металлической створкой ворот. Приехавшая бригада медиков оказала девочке первую помощь, а после госпитализировала в больницу им. Ицхака Шамира (Асаф а-Рофэ).

Один из медиков рассказал, что ребенок лежал на тротуаре без сознания. У девочки диагностирована травма головы. Ее направили в отделение интенсивной терапии, врачи квалифицировали состояние ребенка как средней степени тяжести.

Начато расследование обстоятельств несчастного случая.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на 5 декабря, возле Нахаль-Айте на Голанских высотах серьезно пострадал 16-летний подросток из Бней-Брака, который отдыхал вместе с друзьями на природе.

Еще мы писали, что емкость с кипящей водой перевернулась на двухлетнего мальчика в Бней-Браке. Прибывшие медики оказали ему первую помощь и эвакуировали в больницу с ожогами первой и второй степени.