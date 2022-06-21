Родители школьников требуют от учителей прекращения забастовки

Объединение родителей заявляет, что выступает за то, чтобы учителям повысили зарплаты, однако не понимает, почему забастовка устраивается тогда, когда «переговоры вот-вот начнутся».

Национальное объединение родителей сегодня выступило с критикой профсоюза учителей, который уже несколько недель бастует.

Причиной критики стала завтрашняя отмена занятий в школах и детских садах.

«Мы поддерживаем требования учителей повысить им зарплаты, – отметили в Национальном объединении родителей. – Но на самом деле непонятно, почему они устраивают дикие забастовки в момент, когда переговоры вот-вот начнутся».

Объединение родителей призвало министерство просвещения потребовать судебного запрета на проведение забастовки.

Курсор ранее писал, что завтра школы и детские сады не откроются. Профсоюз учителей объявил сегодня (вторник), что завтра в начальных школах и детских садах занятий не будет вообще. Согласно заявлению профсоюза учителей, занятия будут проводиться только в специальных учебных заведениях.

Кроме того, Либерман отказался выполнять ультиматум бастующих учителей. Министр финансов Израиля заявил, что государство не сможет выделить 40 миллиардов шекелей на зарплаты государственным служащим. «Очевидно, что мы не можем их выплатить», — заявил Либерман.

Также сообщалось, что конфликт профсоюза учителей и минфина продолжается. Трудовой конфликт между профсоюзом учителей и министерством финансов и не думает заканчиваться. По словам главы минфина Авигдора Либермана, минфин не заключит нового коллективного договора с учителями без выполнения заявленных ранее условий.