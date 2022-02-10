Рони Альшейх: сообщения о злоупотреблении шпионским ПО совершенно необоснованны

Любое прослушивание телефонных разговоров государственных чиновников «делалось законно, по решению суда», — говорит Рони Альшейх на фоне растущих призывов к созданию независимой комиссии для расследования скандала с Pegasus.

Бывший комиссар полиции Израиля заявил в среду, что тревожные сообщения, обвиняющие правоохранительные органы в незаконном использовании шпионской технологии наблюдения Pegasus группы НПО, «совершенно необоснованны».

Об этом сообщает JNS.

Серия разоблачений финансовой ежедневной газеты Calcalist , в которых утверждается о беспрецедентном использовании шпионского ПО против политиков и правительственных чиновников, а также общественных деятелей, протестующих, государственных служащих, журналистов и бизнесменов, потрясла политическую систему страны.

Согласно сообщениям, эта «разведывательная экспедиция» была проведена до любого официального расследования и без судебного ордера, несмотря на то, что сотрудники полиции знали, что любая полученная таким образом информация недопустима в суде.

Законодатели со всего политического спектра потребовали создания независимой следственной комиссии для полного расследования этого вопроса.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Беннет высказался о скандале с полицейским шпионажем: «Мы еще не знаем, было ли это».

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