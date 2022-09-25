Почти 40 тысяч человек молились сегодня ночью у Стены Плача

В сети опубликовали видео одновременной молитвы почти сорока тысяч человек перед Стеной Плача. Молящиеся собрались в Иерусалиме перед Рош ха-Шана.

Последние слихот перед Рош ха-Шана у Стены Плача сегодня ночью.

Видео опубликовал канал Люди в черном.

Невероятное ощущение — в молитве участвовало почти 40 тысяч человек!

Ранее Курсор писал, что в Иерусалиме показали места, где евреям нельзя трубить в шофар. Полиция задерживает людей за попытки трубить в шофар у Ворот милосердия в Иерусалиме. Проверить эту информацию на себе попытался депутат Кнессета.

Ранее Курсор информировал о срочной репатриации в Израиль: что нужно делать. В последнее время все больше человек сталкиваются с рядом сложностей во время срочной репатриации в Израиль. Однако есть ряд шагов, которые позволят упростить процесс для тех, кто решил срочно репатриироваться в Израиль.

Также мы сообщали, что Яир Лапид предлагает эвакуировать евреев из рф. Премьер-министр Яир Лапид обратился к компании «Эль-Аль» касаемо продолжения рейсов между Израилем и россией, чтобы евреи могли эвакуироваться, если они этого желают.

Напомним, наш сайт публиковал шпаргалку для репатрианта к Рош ха-Шана: о чем, зачем и почему? Приближается месяц Тишрей, а вместе с ним и череда важных для евреев всего мира праздников. В самом названии этого месяца есть намек на множество праздничных дат, которые приходятся на него, поскольку арамейское слово «ашрей» означает «счастливый».