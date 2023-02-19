Россия о ракетном ударе по Сирии: Мы умоляем Израиль

В МИД *рф заявили, что решительно осуждают якобы израильский авиаудар по Дамаску (Сирия).

Об этом сообщает Walla.

Ракетный удар по Сирии в кремле назвали «вопиющим нарушением» международного права.

«Мы умоляем Израиль избегать шагов, которые влекут за собой последствия, угрожающие всему региону», – сказано в заявлении.

Ранее мы рассказывали, что сирийские СМИ обвинили Израиль в нанесении ракетного удара по целям в Дамаске и его окрестностях, в частности возле международного аэропорта, что произошло в ночь на воскресенье, 19 февраля.

Мощные взрывы прозвучали в районе Кфар-Суса, где был уничтожен склад с боеприпасами, использовавшийся «Хизбаллой» и КСИР Ирана. В результате взрывов разрушились сразу несколько строений.

Сирийские журналисты пишут, что ПВО сбило большую часть ракет, но вследствие атаки погибло пять человек, в том числе один военный. Также ранения зафиксированы у 15 мирных жителей, некоторые среди них находятся в критическом состоянии. По информации оппозиционного Центра по мониторингу прав человека в Сирии, базирующегося в Великобритании, всего погибло 15 человек.

Также «Курсор» сообщал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал заявление лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы, который сказал, что правительство Израиля будет свергнуто из-за гражданской войны.

«Я слышал, как Насралла с удовлетворением говорил, что приближается гражданская война. Я говорю Насралле, что этого не произойдет. Потому что мы действительно братья. Мы живем в условиях демократии, и иногда возникают споры, но мы остаемся сильной и динамичной демократией», между левыми и правым», – сказал он.

Помимо этого израильские депутаты российского происхождения направились в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!