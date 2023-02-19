СМИ Сирии обвинили Израиль в ракетном ударе по Дамаску

Сирийские СМИ сообщают, что в ночь на воскресенье, 19 февраля, ВВС Израиля нанесли ракетный удар по целям в Дамаске и его окрестностях, в частности возле международного аэропорта.

Мощные взрывы были слышны в районе Кфар-Суса, там был уничтожен склад с боеприпасами, который использовался «Хизбаллой» и КСИР Ирана. Несколько строений было разрушено в результате взрывов.

По сообщению агентства SANA, большинство ракет было сбито сирийскими ПВО, но все же атака привела к гибели пяти человек, в том числе одного военного. Кроме того, 15 мирных жителей получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. В то же время оппозиционный Центр по мониторингу прав человека в Сирии, базирующийся в Лондоне, сообщил о 15 погибших.

«Курсор» писал ранее, что СМИ заявили, что Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии. Военная логистика и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.

Еще мы писали, что на недавно опубликованных спутниковых снимках видны повреждения взлетно-посадочных полос в сирийском международном аэропорту Дамаска в результате авиаудара, приписываемого Израилю.

Напомним, что официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани раскритиковал Израиль за нанесение ракетных ударов по международному аэропорту Дамаска, в результате чего погибли двое солдат.