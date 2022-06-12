Россия выступила с критикой Израиля после авиаударов по Дамаску

Представитель российского мида осудила Израиль за авиаудары по аэропорту в Сирии как «провокационные и нарушающие международное право».

В пятницу вечером россия* обрушилась с критикой после приписываемой Израилю атаки в Сирии, в результате которой был выведен из строя аэропорт Дамаска.

Официальный представитель мид россии захарова осудила эти атаки как «порочную практику нападений на гражданскую инфраструктуру». Она также добавила, что эти атаки являются «провокационными и нарушают международное право».

По заявлению Сирии, израильский авиаудар по международному аэропорту Дамаска нанес «значительный» ущерб инфраструктуре. В результате была полностью выведена из строя главная взлетно-посадочная полоса, заявила в субботу Сирия.

В заявление министерства транспорта Сирии подробно описаны масштабы ущерба от авиаудара и подтверждается информация, что все полеты были приостановлены, поскольку «в аэропорту перестало работать некоторое техническое оборудование».

Израильские военные отказались давать комментарии по этому поводу.

В субботнем заявлении говорится, что взлетно-посадочная полоса была повреждена «в нескольких местах» и что удар также нанесен по второму зданию терминала аэропорта.

«В результате этих повреждений входящие и исходящие рейсы через аэропорт были приостановлены до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Аэропорт расположен к югу от столицы Дамаска, где действуют поддерживаемые Ираном боевики и находятся склады оружия, сообщает сирийская оппозиция.

Расположенная в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, которая следит за ходом военных действий оппозиции, заявила, что в пятницу утром израильский удар на территории аэропорта поразил три склада с оружием для террористических группировок, поддерживаемых Ираном.

По информации Сирийской обсерватории, в последние годы Израиль нанес около сотни ударов по целям в Сирии, но редко признает или обсуждает эти операции, заявляя, что его целью являются базы связанных с Ираном военизированных формирований, таких как ливанская военизированная группировка Хизбалла.

«Курсор» писал, что Израиль атаковал Дамаск второй раз за неделю — СМИ.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!