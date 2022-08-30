Репатриация в Израиль: украинским евреям сообщили о новой услуге

Для украинских евреев открыли «горячую линию» в культурном центре «Натив». Номер телефона смотрите ниже.

Израильский культурный центр «Натив» открыл для украинских евреев «горячую линию» по вопросам репатриации в Израиль.

Номер телефона смотрите на картинке, предоставленной Финансовым Израилем:

Ранее мы писали, что репатриация в Израиль как из Украины, так и из россии* утроилась в период после вторжения россии в Украину в феврале, сообщает Центральное статистическое бюро.

Также Курсор сообщал, что министерство социального обеспечения и социальной защиты опубликовало данные центра «Временного порядка» («Цав а-шаа») относительно помощи Государства Израиль гражданам Украины, которые не имеют права на репатриацию согласно Закону о возвращении и находятся в Израиле.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!