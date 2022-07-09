Лапид одобрил закрытие посольства Эритреи

Эритрея на протяжении двух лет не позволяла израильскому послу прибыть на свое рабочее место, а потому посольство стояло пустым.

Премьер-министр Яир Лапид одобрил закрытие посольства Израиля в Эритреи.

Об этом пишет Times of Israel.

Лапид одобрил этот шаг в свете того, что Эритрея два года откладывала прибытие посла. В результате посольство все время стояло пустым.

Примечательно, что вместо этого Израиль теперь откроет посольство в Мозамбике.

Также мы писали, что Лапид поговорил с королем Иордании Абдаллой II. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость укрепления и углубления сотрудничества и отношений между Израилем и Иорданией, предстоящий визит президента США Байдена.

Ранее наш сайт сообщал, что СМИ озвучили шансы партии Тиква Хадаша на предстоящих выборах. Если партия «Тиква Хадаша» Гидеона Саар не преодолеет порог, его голоса будут аннулированы. Одной партии в нынешнем коалиционном блоке может быть достаточно не пройти порог, чтобы обеспечить возвращение к власти главы оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Кроме того, редакция Курсора писала, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.