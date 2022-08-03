Руководство службы безопасности предупредило кабинет министров о возможной эскалации конфликта с Хизбаллой

Руководители служб безопасности заявили, что столкновения с террористической группировкой могут продолжаться несколько дней.

Высокопоставленные представители органов безопасности, проводившие сегодня брифинг в кабинете министров безопасности, предупредили, что без достижения соглашения на переговорах с Ливаном о морской границе произойдет эскалация конфликта с Хезболлой.

СМИ сообщают, что руководители служб безопасности заявили, что столкновения с террористической группировкой могут продолжаться несколько дней.

Министры получили обновленную информацию о посреднических усилиях под руководством США по урегулированию морского пограничного спора между двумя странами из-за региона со значительными запасами природного газа.

Ранее Курсор писал, что Хасан Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном. Лидер ливанской террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла сделал резкое предупреждение Израилю.

Курсор писал, что Насралла публично пригрозил Ганцу и поглумился над ЦАХАЛом. Насралла еще раз повторил угрозу «Хизбаллы» помешать Израилю добывать газ с газового месторождения Кариш и отверг попытки США выступить посредником между Иерусалимом и Бейрутом в их морском споре.

Наша редакция писала, что Бени Ганц пригрозил Ливану и Хизбалле. Министр обороны Израиля заявил, что страна и силовые структуры будут делать все для того, чтобы защищать интересы израильтян. «Государство Израиль хорошо знает, как защитить свои активы», — заявил Ганц.