Рядом с Хайфой мужчина выпрыгнул из горящего автомобиля

На опубликованном видео можно увидеть горящий автомобиль, который едет прямо по дороге. Из прямо него на ходу выскакивает человек.

Под Хайфой мужчина выпрыгнул из горящего автомобиля.

Соответствующее видео показали на телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.

Кроме того, Курсор писал, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны. Сообщается, что четырехлетняя девочка получила при падении травмы средней тяжести в области живота и ног. А вот ее 37-летний отец, к счастью, отделался легкими травмами.

Наш сайт также информировал, что в Галилее продолжается арабский рэкет: грузовики сожжены дотла. Вновь возле Цфата обнаружены сгоревшие дотла грузовики. Полиция пока не нашла виновных в предыдущих поджогах, а транспортная компания считает действия арабов терактом.