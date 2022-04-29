Сайты двух израильских радиостанций были взломаны

На прошлой неделе сайт Управления аэропортов Израиля был отключен примерно на 30 минут после кибератаки проиранской группы, которая, по всей видимости, была создана в Ираке.

Сайты израильских радиостанций 100FM и Radio Lev HaMedina были взломаны в четверг вечером группой проиранских хакеров, известных как «Hackers of Savior».

На сайте Radio Lev HaMedina хакеры удалили прямую видеотрансляцию, а на сайте 100FM прямая видеотрансляция была заменена пропалестинской пропагандой.

Взлом произошел в преддверии иранского Дня Аль-Кудс, который будет отмечаться в пятницу, и окончания месяца Рамадан. Национальное киберуправление Израиля предупредило о возможных хакерских атаках в День Аль-Кудса.

На прошлой неделе сайт Управления аэропортов Израиля был отключен примерно на 30 минут после кибератаки проиранской группы, которая, по всей видимости, была создана в Ираке.

Хакеры вывели сайт из строя с помощью атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) и «наводнили» сайт множеством запросов до такой степени, что он вышел из строя. Более чем через полчаса сайт снова заработал.

Курсор ранее писал, что личные файлы главы Моссада опубликовали в группе Telegram, связанной с Ираном. В опубликованном видео утверждается, что показанные документы и фотографии являются результатом обширной кампании наблюдения за Барнеа. Согласно информаторам, эта кампания продолжается с 2014 года, когда Барнеа был главой отдела Моссада, ответственного за активацию международной агентурной сети Моссада.

Также сообщалось, что в Бахрейне подтвердили присутствие Моссада в стране. Заместитель секретаря министерства иностранных дел Бахрейна заявил, что присутствие Моссада в стране обеспечивает дополнительную безопасность и стабильность для мирных граждан.