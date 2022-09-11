Самая крайняя мера: депутат Кнессета подал в суд на Jerusalem Post за клевету

Статья о политике из Религиозной сионистской партии вышла на прошлой неделе. Сперва она начиналась с «Поддержка Симхой Ротман еврейских террористов переходит опасную черту», но со временем заголовок изменили на «Критика Ротманом Верховного суда – редакционная статья».

Об этом сообщает Israel National News.

В прошлом Ротман осуждал применение пыток для получения признания от израильтянина Амирама Бен-Улиэля. Его осудили за то, что в 2015 году он бросил зажигательную бомбу в дом палестинского араба в городе Дума, в результате чего трое погибли и один получил серьезное ранение. Авторы статьи, вышедшей на Jerusalem Post, написали, что, по словам Ротмана, «еврей, обвиняемый в насилии, невиновен даже после осуждения и рассмотрения всех апелляций, но для палестинцев все по-другому».

Тогда политик из партии «Религиозный сионизм» отправил в издание предупредительное письмо и пригрозил судебным разбирательством, если статью не изменят или не уделят. По итогу Ротман подал иск, и обвинил издание и главного редактора Яакова Каца в распространении «фейковых новостей» и искажении его взглядов. Также он потребовал компенсации в размере 280 000 шекелей.

«Я сделал все возможное, чтобы избежать подачи иска о клевете, что для меня является самой крайней мерой, но газета предпочла сделать основным заголовком обвинение в том, что я поддерживаю терроризм, с преднамеренными искажениями; а поскольку фейковые новости, особенно во время выборов, нужно учитывать, что это переходит красную черту», – рассказал он.

Ранее мы рассказывали, что Матан Кахана высказался о перспективах премьерства Нетаниягу.

Также «Курсор» сообщал, что Михаэли ответила Лапиду на предложение совместно сформировать новое правительство.