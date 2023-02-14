«Самые жестокие и лживые головорезы в стране»: депутат от Ликуда разразился тирадой в адрес оппозиции

Депутат Кнессета от Ликуда Давид (Дуди) Амсалем разразился словесной тирадой против оппозиционных партий и тех, кто выходит на улицы в знак протеста против предложенных правительством судебных реформ.

«Левые — самые жестокие и лживые головорезы в стране, и мы собираемся довести эти правовые реформы до конца, — сказал Амсалем. — Это задача этого правительства».

Ссылаясь на демонстрацию в понедельник перед Кнессетом, в которой приняли участие десятки тысяч человек, он сказал: «Посмотрите на анархию, которую вы создаете. Вы — банда головорезов, подстрекающая к мятежу. Хотите стрелять? В меня? В моих детей? Мы собираемся завершить эту правовую революцию независимо от вашего гнева, и любой, кто нарушит закон, сядет в тюрьму».

Амсалем также отметил, что «на демонстрации блестело много вещей, а позже я понял, что это были часы Rolex, которые носили протестующие. Просто пойдите и посмотрите, сколько у них Мерседесов».

Амсалем представил борьбу из-за судебной реформы как битву «между элитами», заявив, что «вы готовы дать нам степени и даже автомобили, но не даете нам править. Вы никогда не давали нам этого: ни в силах безопасности, ни в судебной системы, а не в академических кругах, не в культуре и, конечно, не в Верховном суде и Государственной прокуратуре».

Амсалем, который возглавляет министерство юстиции в качестве младшего министра, обратился к бывшему спикеру Кнессета, депутату кнессета Мики Леви (Еш Атид), с которым он неоднократно конфликтовал в прошлом. «На заседании конституционной комиссии Кнессета люди прыгали по столам. Вам разрешено пинать и кусаться, бегать на красный свет и наезжать на людей, но Амсалем ограничивается словами. Вам должно быть стыдно за себя, надо начать привыкать к мысли, что вы в оппозиции».

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