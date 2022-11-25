Названа стоимость самой дешевой квартиры и самого дорогого жилья в Израиле

Журналисты получили информацию о самом дешевом и дорогом жилье на территории Израиля, доступном к покупке.

Об этом сообщает ice.

Утверждается, что стоимость самой дешевой квартиры в Израиле составляет 460 тысяч шекелей. Она имеет площадь 65 квадратных метров и расположена в районе Гиора Йосефталь в Димоне.

Квартира находится на последнем этаже 3-этажного дома. В объявлении указано, что недвижимость «в сохранном состоянии», также рядом есть торговый центр.

Стоимость самое дорогого жилья составила 50 миллионов шекелей. Речь идет о частной вилле с 8 комнатами, общая площадь которой 1300 квадратных метров.

Она находится в престижном районе Кейсарии, возле полей для гольфа. Вилла имеет бассейн, 2 парковочных места, 3 балкона, винный погреб и мебель.

Ранее стало известно, сколько израильтяне потратили на покупки в Черную пятницу. Согласно данным автоматической банковской системы Израиля, 25 ноября с 08:00 до 15:00 жители страны оплатили покупки на общую сумму более 890 миллионов шекелей. Самой загруженной минутой была 12:18 – в этом период зарегистрировали более 14 200 транзакций по кредитным картам на сумму 3,2 миллиона шекелей.

Показатели почти на 20% больше, чем в 2021 году, когда расходы по кредитным картам составляли 745 миллионов шекелей. Любопытно, что в 2020 году этот показатель равнялся 615 миллионов шекелей.

«Курсор» сообщал, что в Израиле снова подорожает электроэнергия. В Управлении коммунальных служб объявили, что тарифы вырастут на 8,2% в январе.

Помимо этого в Израиле впервые выступит всемирно известная группа Imagine Dragons.