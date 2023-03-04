Саре Нетаниягу могут усилить охрану — СМИ

В настоящее время безопасность супруги премьер-министра обеспечивает подразделение в министерстве главы правительства. Теперь будет рассматриваться возможность передать ее под охрану ШАБАКа.

В воскресенье, 5 марта, комиссия министров по вопросам ШАБАКа соберется, чтобы обсудить усиление охраны Сары Нетаниягу после демонстрации возле парикмахерской, где находилась супруга премьер-министра.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что в настоящее время безопасность Сары Нетаниягу обеспечивает подразделение «Маген» в министерстве главы правительства. Теперь будет рассматриваться возможность передать ее под охрану ШАБАКа.

«ШАБАК завтра представит свое заключение по этому опросу. Ожидается, что премьер-министра Биньямина Нетаниягу, являющегося председателем комиссии, на заседании не будет из-за конфликта интересов. В обсуждении примет участие министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир», — пишет издание.

Ранее Курсор сообщал, что десятки тысяч израильтян 4 марта примут участие в массовых демонстрациях против судебной реформы. Главная демонстрация запланирована в Тель-Авиве на площади Дизенгоф с шествия к комплексу на улице Каплан. В ней примут участие, в частности, экс-министр Лимор Ливнат и профессор Юваль Ноах Харари. Демонстрация откроется исполнением песни «У меня нет другой страны».

До этого Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.

Также мы информировали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Кроме того мы писали о том, что после многочисленных обращений к главе Моссада и после консультации с юрисконсультом организации было решено разрешить сотрудникам, выступающим против судебной реформы, участвовать в демонстрациях.