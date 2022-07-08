Израиль попросил Саудовскую Аравию разрешить прямые рейсы в Мекку

Прямые рейсы для паломников в Мекку согласовывает с Саудовской Аравией министр регионального сотрудничества Исауи Фрейдж, по происхождению израильский араб.

Министр регионального сотрудничества Исауи Фрейдж заявил в четверг, что обратился к Саудовской Аравии с просьбой разрешить прямые рейсы из Израиля для мусульманских паломников, направляющихся в Мекку.

Это произошло на фоне предстоящего визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток, который запланирован на следующую неделю.

Израильские чиновники также попросили расширить разрешения на полеты для своих авиакомпаний на маршрутах в Азию.

«Мы ведем переговоры о получении общих [саудовских] прав на полеты в других направлениях, кроме Дубая, Абу-Даби или Манамы. Это сэкономит значительное время, например, для достижения азиатских направлений», — заявил Фрейдж.

Министр регионального сотрудничества, израильский араб, сообщил: «Я хочу дождаться того дня, когда я смогу вылететь из Бен-Гуриона в Джидду, чтобы выполнить свою религиозную обязанность — паломничество в Мекку».

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