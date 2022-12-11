Сбил грузовик: мужчина получил тяжелые травмы в результате аварии в Иерусалиме

Мужчина с множественными травмами и без сознания был эвакуирован в больницу Хадасса после аварии с участием грузовика.

50-летний пешеход находится в критическом состоянии после того, как грузовик сбил его на проезжей части в Иерусалиме.

Об этом сообщает издание Maariv.

Медики и парамедики МАДА оказали пострадавшему в результате аварии мужчине срочную медицинскую помощь и эвакуировали его в тяжелом состоянии в больницу Хадасса на горе Скопус.

Старший медик MАДА Ронен Ямини сообщил о происшествии: «Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели раненого, лежащего рядом с грузовиком без сознания и страдающего от множественных травм. Мы оказали ему медицинскую помощь, которая включала перевязки, иммобилизацию и лекарственные средства. Его срочно эвакуировали его в реанимационном автомобиле МАДА в больницу, когда его состояние стало тяжелым и нестабильным».

Ранее Курсор писал, что два человека серьезно ранены в ДТП на четвертом маршруте. Мотоцикл с двумя людьми столкнулся с автомобилем на 4-м маршруте возле развязки Шева.

Как уже сообщал наш сайт, на днях в Иерусалиме мотоциклист получил травмы средней степени тяжести в результате ДТП.

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