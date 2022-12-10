Два человека серьезно ранены в ДТП на четвертом маршруте

Мотоцикл с двумя людьми столкнулся с автомобилем на 4-м маршруте возле развязки Шева.

Об этом информирует портал Maariv.

Отмечается. что 67-летний мужчина и 58-летняя женщина получили травмы средней степени тяжести. Вызванные на место происшествия медики и фельдшеры MDA оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в больницу «Шиба» в Тель-Ха-Шомер.

«Мы увидели мотоцикл на дороге рядом с автомобилем, на дороге лежали мужчина и женщина около 60 лет, мужчина был в сознании, у него были ушибы на груди, животе и тазе, женщина была в полном сознании, у нее были синяки на груди и конечностях. Мы оказали им медицинскую помощь и срочно эвакуировали в больницу», — рассказали медики.

Как сообщал Курсор, на днях в Иерусалиме мотоциклист получил травмы средней степени тяжести в результате ДТП.

Курсор писал ранее, что в четверг, 1 декабря, в Йодфат в Нижней Галилее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла серьезные травмы получили две девушки 19 и 20 лет. Им оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение.

Еще мы писали, что на шоссе 80 в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили трое человек.

Напомним, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошла авария, в результате которой травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Читайте также, в Бейт-Шемеше произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. На дороге столкнулся легковой автомобиль с грузовиком.