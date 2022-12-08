ДТП в Иерусалиме: серьезно травмирован мотоциклист

Пострадавший был доставлен в больницу «Хадасса Эйн-Керем» в состоянии средней тяжести с травмами конечностей.

В Иерусалиме мотоциклист получил травмы средней степени тяжести в результате ДТП.

Об этом информирует Kanal7.

Отмечается, что авария произошла на улице Рабби Герцога.

«Пострадавший был доставлен в больницу «Хадасса Эйн-Керем» в состоянии средней тяжести с травмами конечностей», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, шесть человек получили ранения разной степени тяжести вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 3 декабря, на шоссе 90 у перекрестка Масада на юге страны. 50-летняя женщина получила серьезное ранение, состояние еще пятерых человек оценивается как легкое.

Медики и фельдшеры МДА оказали им медицинскую помощь и эвакуировали на машинах интенсивной терапии и вертолетом в больницу «Сорока».

Курсор писал ранее, что в четверг, 1 декабря, в Йодфат в Нижней Галилее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла серьезные травмы получили две девушки 19 и 20 лет. Им оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение.

Еще мы писали, что на шоссе 80 в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили трое человек.

Напомним, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошла авария, в результате которой травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

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