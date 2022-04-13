Сборная Израиля по плаванию выиграла еще две медали на турнире Швеции

Херути показал время 22,24 секунды в финале 50 м вольным стилем и выиграл первую медаль с момента своего участия в Олимпийских играх в Токио, а также установил свое лучшее время в этом сезоне.

Сборная Израиля по плаванию завершила свое участие в Stockholm Open вчера вечером еще двумя медалями: Мирон Херути выиграл золотую медаль на 50-метровке вольным стилем, а Анастасия Горбенко завоевала бронзу на 100-метровке брассом.

В центре внимания на этот раз, как уже упоминалось, был Херути, который установил 22,24 секунды в финале 50 м вольным стилем и выиграл первую медаль с момента своего участия в Олимпийских играх в Токио, а также показал свое лучшее время в этом сезоне.

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Тренер сборной заключил: «Это были наши важные подготовительные соревнования к Кубку мира и, конечно же, к чемпионату мира и летним чемпионатам Европы. Я доволен выступлением пловцов на этом этапе сезона».

Напомним, ранее мы писали, что Анастасия Горбенко завоевала две золотые медали в плавании на 200 м на спине и 200 м комплексным плаванием примерно за полчаса.

А за сутки до этого Горбенко и Герчик открыли участие в турнире выигрышем серебряных медалей.