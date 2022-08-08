Сделка с ХАМАСом: министр рассказал, готов ли Израиль освободить тысячи палестинских заключенных

Элькин заявил, что «предпринимаются постоянные усилия по продвижению переговоров» с ХАМАСом.

Министр жилищного строительства Зеэв Элькин заявил, что правительство не готово освободить тысячи палестинских заключенных, чтобы вернуть израильских пленников, удерживаемых в Газе.

«Тысячи заключенных не будут освобождены в обмен на пленных и пропавших без вести», — сказал Элькин общественной телерадиокомпании «Кан» на фоне сообщений о том, что после заключения соглашения о прекращении огня появился шанс заключить сделку.

Террористическая группировка ХАМАС удерживает двух живых израильтян — Аверу Менгисту и Хишама аль-Сайеда, а также тела двух израильских солдат: Орона Шауля и Хадара Голдина.

Израиль и ХАМАС провели непрямые переговоры, пытаясь заключить сделку по обмену пленными. В 2011 году в рамках аналогичной сделки по освобождению израильского солдата Гилада Шалита из лап ХАМАСа было освобождено 1027 палестинских заключенных, многие из которых были осуждены за терроризм.

Однако Элькин сказал, что «предпринимаются постоянные усилия по продвижению переговоров.

Напомним, что посол Израиля в ООН Гилад Эрдан призывает всемирный орган осудить ракетные обстрелы мирного населения со стороны Исламского джихада и противопоставляет его ЦАХАЛу.

Еще мы писали, что высокопоставленный чиновник сообщил Армейскому радио, что Израиль может столкнуться с нехваткой финансирования для пополнения запасов ракет-перехватчиков Железного купола.