Сефардские раввины дали оценку восхождению Бен-Гвира на Храмовую гору

Главный сефардский раввин Израиля и президент Совета главного раввината Израиля раввин Ицхак Йосеф направил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру письмо в связи с восхождением последнего на Храмовую гору.

Об этом сообщает Kanal7.

В частности, раввин Ицхак Йосеф пишет, что кошерный представитель израильского правительства должен следовать указаниям Главного раввината, запрещающего ему подниматься на гору.

«Я с грустью услышал о вашем решении подняться на Храмовую гору сегодня, в день Десятого тевета. … Считаю своим долгом предупредить вас о строгости запрета на восхождение на гору и просить вас от имени Главного раввината Израиля воздерживаться от восхождений на Храмовую гору в будущем, чтобы не подвести раввинов, и в особенности сегодня, когда вы избраны быть министром в Государстве Израиль, и препятствий, которые это вызывает с точки зрения влияния на общественность, становится больше», — написал раввин.

По его словам, он донес постановление главных раввинов и их предшественников, начиная с рабби Кука и до сегодняшнего дня, и доказал, что большинство старейшин Израиля запрещают восхождение на Храмовую гору.

В конце письма раввин отметил, что «даже если есть утверждение, что есть какое-то меньшинство раввинов, которое разрешило вам лично, ясно, что как министр в правительстве Израиля вы не можете действовать вопреки инструкциям Главного раввината».

Как сообщал Курсор, несмотря на опасения служб безопасности и просьбы Нетаниягу отложить восхождение, Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, при этом никаких критических ситуаций не произошло.

Бен-Гвир заявил: «Наше правительство не сдастся перед угрозами ХАМАСа. Храмовая гора — самое важное место для народа Израиля, мы поддерживаем свободу передвижения для мусульман и христиан, но и евреи имеют право подниматься на гору, а с теми, кто угрожает, нужно бороться железной рукой».

Также Курсор писал о том, что министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элиягу поприветствовал восхождение председателя партии «Оцма-Иегудит», министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, на Храмовую гору.

Также мы информировали, что Бен-Гвир рассказал, как вернет безопасность на улицы. Новый министр национальной безопасности Бен-Гвир заявил, что «сила сдерживания и управления вернется на первый план, а общественность будет наслаждаться чувством безопасности на улицах».