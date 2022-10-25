Сегодня израильтяне смогут увидеть частичное солнечное затмение: озвучено время

Сегодня в полдень в Израиле произойдет астрономическое событие — частичное солнечное затмение. В пик затмения — в 14:11 — Луна скроет 47% солнечного диска на севере страны, 44% — в центре и 41% — на юге.
Затмение начнется в Израиле в 12:58 и закончится в 15:21. Возможны отклонения от времени в Израиле на несколько минут в зависимости от местонахождения наблюдателя – так, затмение будет видно на несколько минут раньше на севере, чем на юге страны.
Если вы планируете наблюдать сегодня за частичным затмением, эксперты предупреждают, что не нужно смотреть на солнце без приспособлений, специально предназначенных для наблюдения за солнцем, из-за риска слепоты. Использование солнцезащитных очков, негативов и т. д., а также любых препаратов, не предназначенных для просмотра на солнце, может привести к повреждению глаз.
Есть специальные фильтры для просмотра солнца, специальные телескопы и тому подобное. Однако те, у кого нет этих вспомогательных средств, тоже могут безопасно наблюдать затмение. Идея состоит в том, чтобы пропустить отраженный солнечный свет через очень узкое отверстие. Один из интересных способов — встать под деревом с множеством листьев. Также по тому же принципу можно соорудить простое устройство для наблюдения за солнечным затмением — пробив в центре банки или картона отверстие.
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