Сегодня израильтяне смогут увидеть частичное солнечное затмение: озвучено время

Сегодня в полдень более 40% солнечного диска будет скрыто Луной. Тем, кто хочет увидеть более значимое затмение в Израиле, придется ждать чуть меньше пяти лет.

Сегодня в полдень в Израиле произойдет астрономическое событие — частичное солнечное затмение. В пик затмения — в 14:11 — Луна скроет 47% солнечного диска на севере страны, 44% — в центре и 41% — на юге.

Затмение начнется в Израиле в 12:58 и закончится в 15:21. Возможны отклонения от времени в Израиле на несколько минут в зависимости от местонахождения наблюдателя – так, затмение будет видно на несколько минут раньше на севере, чем на юге страны.

Кстати, тем, кто хочет увидеть более значимое затмение в Израиле, придется ждать чуть меньше пяти лет. Следующее солнечное затмение, которое будет видно из Израиля, произойдет только 2 августа 2027 года.

Если вы планируете наблюдать сегодня за частичным затмением, эксперты предупреждают, что не нужно смотреть на солнце без приспособлений, специально предназначенных для наблюдения за солнцем, из-за риска слепоты. Использование солнцезащитных очков, негативов и т. д., а также любых препаратов, не предназначенных для просмотра на солнце, может привести к повреждению глаз.

Есть специальные фильтры для просмотра солнца, специальные телескопы и тому подобное. Однако те, у кого нет этих вспомогательных средств, тоже могут безопасно наблюдать затмение. Идея состоит в том, чтобы пропустить отраженный солнечный свет через очень узкое отверстие. Один из интересных способов — встать под деревом с множеством листьев. Также по тому же принципу можно соорудить простое устройство для наблюдения за солнечным затмением — пробив в центре банки или картона отверстие.

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