Под Мальдивами обнаружен скрытый «оазис жизни»

Недавняя подводная экспедиция вокруг глубоководной подводной горы на архипелаге выявила новый тип процветающей экосистемы, которая, по словам исследователей, никогда ранее не описывалась.

Исследователи называют это «Зоной ловушки»: мир глубиной 500 метров, где крупные рыбы собираются, чтобы полакомиться микроскопическим нектоном. Эти крошечные организмы активно плавают между поверхностью океана и водами глубиной в километр, создавая вертикальную волну миграции каждый день и ночь, поскольку более крупные рыбы следуют за ними в поисках корма.

Миссия Nekton Maldives — первое исследование, которое систематически картирует глубокие воды Мальдивских островов, цепи из 26 коралловых атоллов к юго-западу от Шри-Ланки и Индии. Миссия является совместным проектом одноименного некоммерческого исследовательского института, правительства Мальдивских островов и исследователей из Оксфордского университета.

Международная команда уже наткнулась на новую экосистему, окружающую глубоководную гору Сато Рахаа, основанную на движении микронектона. Когда Солнце восходит каждый день, эти крошечные организмы начинают плавать вниз с поверхности. Однако около затонувшей подводной горы затопленные вулканические хребты и окаменевшие карбонатные рифы, образовавшиеся 60 млн лет назад, не позволяют микронектону погружаться глубже, чем на 500 м.

В подводной лодке со стеклянным пузырем, известной как Omega Seamaster II, акванавты во время миссии наблюдали, как изобилующая экосистема хищников и добычи сражалась на глубине.

Ученые отметили, что, если такая экосистема существует на Мальдивах, ее, вероятно, можно найти и на других океанических островах с похожими подводными структурами. Возможно, подводные горы и затопленные вулканы являются очагами глубоководной жизни из-за того, что они улавливают микронектон.

Зона, недавно обнаруженная на Мальдивах, может позволить ученым познакомиться с этими незамеченными организмами совершенно по-новому, что, возможно, позволит улучшить методы сохранения океана.

«Здесь есть все признаки отдельной новой экосистемы», — говорит морской биолог Алекс Роджерс из Оксфордского университета.

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