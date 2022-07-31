Сегодня ночью бензин подешевеет, но это ненадолго

Вместо запланированного снижения в один шекель израильтян ожидает уменьшение цены топлива на полтора шекеля. Однако распоряжение будет действовать только до 31 августа.

Ранее было запланировано снижение бензина с 1 августа примерно на один шекель. Согласно распоряжению министра финансов Авигдора Либермана временно будет снижен акцизный сбор еще на 50 агорот.

Однако это снижение запланировано всего на месяц, до 1 сентября.

Первое снижение акциза на дизельное топливо рассчитано до конца 2022 года.

Из причин падения называют снижение стоимости нефти марки Brent на мировых рынках со 111 долларов за баррель до 103 долларов за баррель, а нефти марки WTI — со 108 долларов за баррель до 98 долларов за баррель, то есть примерно на 10 процентов.

Падение вызвано страхом перед наступлением рецессии в мировой экономике и снижением спроса на нефть.

При этом шекель укрепился к доллару. Курс составил 3,41 шекеля за доллар по сравнению с июньскими 3,5 шекеля.

Ранее «Курсор» писал, что в Израиле резко упадет цена на бензин: озвучены сроки и причины. С 1 августа израильтяне будут меньше платить за бензин. Министр финансов Авигдор Либерман опубликовал сегодня приказ о снижении пошлин на топливо.

Напомним, мы сообщали, что онлайн-покупки будут дешевле: Израиль хочет отметить таможенную пошлину. Министерство финансов Израиля планирует отменить таможенную пошлину за покупки до 300 долларов в зарубежных интернет-магазинах.