Семь израильтян задержаны в Украине по дороге в Умань

Аресты были проведены по двум разным эпизодам.

Семь израильтян были задержаны в Украине по дороге в Умань.

Об этом сообщает портал Israel Info.

Отмечается, что задержания были проведены по двум разным эпизодам. В первом случае авто, где находились трое паломников, попало под Винницей столкнулось с автомобилем, в котором ехали украинцы. В результате ДТП погибла молодая украинка, при этом трое израильтян, находившихся в машине, включая водителя, были задержаны для допроса. В МИД заявили, что консул в Киеве осведомлен о ситуации.

Еще четверо израильтян были задержаны по подозрению в хранении наркотиков. Один из подозреваемых прибыл в Умань вместе с 8-летним сыном, который отказывается оставлять отца в камере предварительного заключения. Консульство в Умани и чиновники МИД работают над их освобождением.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился к израильтянам с поздравлением по случаю праздника Рош ха-Шана. В своем обращении глава правительства пожелал всем нам "больше единства в народе и меньше раскола внутри нас".

До этого Курсор информировал о том, что главный раввин Киева выступил с заявлением накануне Рош ха-Шана. Он призвал всех евреев уважать Законы Украины и Законы Торы - в частности, заботиться о своем здоровье и безопасности окружающих, уважать правила пересечения границы.