Семья Адельсона пожертвовала 40 млн долларов медицинскому центру Сураски в Тель-Авиве

Этот вклад позволит начать строительство Национального центра перспективной терапии рака Адельсона, который будет включать в себя онкологический институт, стационары, клиники и первый в Израиле институт протонной терапии.

В годовщину его смерти семья бизнесмена и филантропа Шелдона Адельсона объявила о пожертвовании 40 миллионов долларов медицинскому центру Сураски в Тель-Авиве.

Об этом сообщает JNS.

Эти средства позволят начать строительство, пока будут получены дополнительные источники финансирования на общую сумму около 700 миллионов шекелей (около 225 миллионов долларов).

Национальный центр современной онкологической терапии имени Адельсона площадью 43000 квадратных футов и высотой в 20 этажей будет построен в два этапа в течение пяти лет в юго-западном крыле медицинского центра, расположенном на пересечении улиц Вейцманн и Дафна в Тель-Авиве. Башня также будет напрямую связана с туннелем легкорельсового транспорта, который в настоящее время строится в столичном районе Тель-Авива, который будет ежедневно обслуживать тысячи посетителей медицинского комплекса.

Кроме того, в онкологический центр будет переведено отделение детской гематологии-онкологии, которое в настоящее время находится в детской больнице Дана-Двек медицинского центра Сураски.

В центре, который должен быть создан в ближайшее время, акцент будет сделан на передовые методы исследования и центры передового опыта в области политики и эпидемиологии рака в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Израиля. В дополнение к современному оборудованию, центр будет применять комплексный и целостный подход к пациентам с упором на их благополучие — через их реабилитацию и до их полного выздоровления. Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что тысячи евреев со всего мира согласились пожертвовать половину своего состояния в пользу Израиля.

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